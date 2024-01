Ciclista morre após mal súbito em rodovia de Limeira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Rodrigo Luís Bovi, de 35 anos, faleceu nesta segunda-feira (8) após sofrer um mal súbito enquanto pedalava na Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), no trecho localizado no km 114 no sentido Limeira. O incidente ocorreu por volta da manhã, quando o ciclista estava acompanhado por outro colega.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi imediatamente acionado para prestar socorro a Rodrigo. A equipe do SAMU conduziu a vítima ao Hospital Unimed, no entanto, lamentavelmente, ele não resistiu e veio a óbito.

Rodrigo Luís Bovi residia em Limeira, e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.