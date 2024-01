GAMA desmonta depósito de bebidas falsas no assentamento Milton Santos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na última sexta-feira, por volta das 17h30, a Guarda Municipal de Americana realizou uma operação que resultou na descoberta e desmantelamento de um depósito clandestino de bebidas falsificadas no assentamento Milton Santos.

Durante um patrulhamento de rotina pelo local, a equipe da Guarda Municipal surpreendeu um adolescente de 14 anos, que tentou evadir-se ao notar a presença policial, mas foi prontamente abordado. Uma busca pessoal não revelou atividades ilícitas, porém, a cadela Hanna, da equipe K9, identificou próximo ao jovem um kit contendo 28 porções de maconha.

Durante a entrevista, o adolescente revelou à equipe que estava ciente da existência de um barraco utilizado como depósito para bebidas alcoólicas falsificadas. Este local servia não apenas como depósito, mas também como ponto de fabricação e envase dessas bebidas adulteradas.

Diante da informação fornecida, a equipe dirigiu-se ao endereço indicado. Já pela janela, foi possível constatar a veracidade da denúncia. A autoridade policial foi acionada e compareceu ao local, acompanhando o processo de perícia.

Todo o material relacionado à produção e armazenamento das bebidas adulteradas foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária. O delegado presente deliberou pelo registro do Boletim de Ocorrência Policial (BOPC), formalizando as medidas legais necessárias diante do ocorrido.