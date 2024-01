Tivoli Shopping promove diversas atrações durante o período de férias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O mês de janeiro será animado no Tivoli Shopping e contará com diversas opções para a criançada durante o período de férias. As atividades prometem muita diversão e entretenimento para os pequenos.

Quem nunca quis brincar na neve, não é mesmo? A partir do dia 14, o empreendimento recebe a atração especial ‘Aventura na Neve’. O brinquedo mágico vai surpreender as crianças com icebergs, urso polar, boneco, uma cama elástica de seis metros de altura e um escorregador iluminado.

A idade máxima permitida será de 13 anos, sendo que crianças menores de 4 anos e crianças com deficiência deverão estar acompanhadas por um adulto responsável. Vale ressaltar que as crianças com necessidades especiais terão um desconto exclusivo de 50%.

A atração será na Praça de Eventos I, em frente a Fair Play, até o dia 09 de março.

Teatros infantis

Com o objetivo de tornar as férias ainda mais especiais, o Tivoli Shopping vai oferecer teatros infantis incríveis, em frente ao Coco Bambu. No dia 20, às 16h, acontece o espetáculo Uma Aventura Congelante 2. Quando eram crianças, Elsa e Anna escutaram do pai uma história sobre uma floresta encantada. Anos mais tarde, quando adultas, Elsa passa a escutar um chamado deste lugar misterioso.

Ao lado de Anna, Olaf, e Kristoff, Elsa decide combater as forças desconhecidas, enquanto descobrem um segredo sobre seus antepassados e a origem dos poderes mágicos. No entanto, eles percebem que nada é o que parece.

Já no dia 27, também às 16h, é a vez do espetáculo teatral Patrulha em Ação. A apresentação conta a história de uma grande aventura, que acontece na cidade de Baia da Aventura. O prefeito Humdinger, da cidade Baixa da Névoa, desafia o personagem Ryder para uma disputa de cidade mais amigável.

Para essa importante missão, Ryder convoca Marshall, Chase, Skye. Usando suas super habilidades e trabalho em equipe, o grupo prova que nenhum trabalho é tão grande, e nenhum filhote é tão pequeno.

Através de um enredo único e de músicas animadas, a Patrulha em Ação, sob o comando de Ryder, compartilha lições importantes sobre cidadania e resolução de conflitos.

Outras atrações

O shopping também possui atrações fixas, que são ótimas opções de lazer. Em frente à Praça de Eventos, o Tivoli conta com a Fair Play, com diversos brinquedos e jogos incríveis para toda a família.

Além disso, o empreendimento conta com o quiosque Stop&Go, que aluga carros motorizados em miniatura e até uma motocicleta, para que os pequenos possam passear pelo shopping. O quiosque está localizado em frente a loja Marisa.

O centro de compras também possui a brinquedoteca Brinks Planet, um espaço infantil divertido, localizado em frente ao Coco Bambu, onde os pais podem deixar seus pequenos com segurança. O local tem tobogã, tablets interativos, vídeo game, mini padaria, quitanda e cozinha, piscina de bolinhas, carrinhos, bonecos e bonecas, casinha da Barbie e ursinhos.

O espaço ainda promove uma programação especial para o mês de janeiro, com oficinas de terere, massinha e EVA, jogos, gincana e ‘torta na cara’.

O Moviecom Cinemas também é outra ótima opção de entretenimento. Ao todo, são quatro salas de exibição, com equipamentos de som digital e projeção de última geração e sistema 3D. As salas contam com diversas opções de filmes e sessões.

Serviços

Aventura na Neve

Data: 14 de janeiro a 9 de março

Local: Praça de Eventos I, em frente a Fair Play, no Tivoli Shopping

Valores do evento:

De 1 a 15min___R$30

De 16 a 30min___R$40

60 min___R$65

Após 30 minutos será cobrado um acréscimo de R$5 para cada 5 minutos adicionais.

Teatros infantis

20/01: Uma Aventura Congelante 2

27/01: Patrulha em Ação

Horário: ambos às 16h, em frente ao Coco Bambu

Valor: evento gratuito