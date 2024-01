Prefeitura inicia revitalização na Praça de Esportes da Vila Bertini

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, iniciou a revitalização da Praça de Esportes da Vila Bertini, localizada na Avenida Maria Luiz Urban Calligaris. As melhorias são realizadas com recursos próprios.

As intervenções no local compreendem revitalização geral, reforma e pintura da quadra, troca dos alambrados, reforma dos banheiros, levantamento das copas das árvores, implantação de iluminação de LED e revitalização do campo de malha, esta última já executada.

“Mais uma Praça de Esportes da nossa cidade que passa a receber melhorias em sua estrutura. Estamos olhando com muito carinho para estes espaços e garantindo melhores condições de uso para que a população possa desfrutar dos momentos de lazer”, celebrou o prefeito Chico Sardelli.

“O esporte de Americana avança em várias frentes, com obras acontecendo em diversas regiões. É um grande orgulho fazer parte desta administração que cuida com tanto zelo dos equipamentos públicos. Seguimos empenhados em buscar sempre o melhor para nossa população”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A revitalização faz parte de uma série de reformas e construções nos espaços esportivos do município. Além da Vila Bertini, outros quatro bairros também terão suas Praças de Esportes reformadas: São Manoel e Nova Americana, já com obras em andamento, e Jardim Ipiranga e Antônio Zanaga, anunciadas no final do ano passado.

“Nossa missão é cuidar destes espaços e fazer com que eles sejam cada vez mais frequentados pelos moradores, por isso é fundamental mantê-los em boas condições. O trabalho é intenso para proporcionar mais lazer, saúde e qualidade de vida à população de Americana”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal.