Confira a programação do cinema Multiplex de Santa Bárbara

O filme “After 3 – Depois do Desencontro”, que estreia no cinema, pode ser visto na região no Multiplex, no Vila Multimall (antigo Vic Center), em Santa Bárbara d’Oeste.

Sinopse: Assim que Tessa (Josephine Langford) toma a maior decisão da sua vida, tudo muda. Revelações inesperadas sobre sua família, e depois sobre Hardin (Hero Fiennes Tiffin), colocam tudo o que eles sabiam antes em dúvida e tornam mais difícil reivindicar um futuro juntos. Conseguirá o amor dos dois ultrapassar todos os obstáculos? Baseado na série de livros “After”, da autora Anna Todd – que também assina o roteiro -, o terceiro filme da franquia conta com a direção de Castille Landon.

Confira a programação completa de 2 a 8 de setembro: