Tivoli Shopping participa da “Semana Brasil 2021” com descontos de até 60%

Em mais uma iniciativa para apoiar lojistas neste momento de retomada das atividades do varejo, o Tivoli Shopping, pertencente ao portfólio da AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país, participa da “Semana Brasil 2021”. A ação idealizada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), será realizada de 3 a 13 de setembro, com o apoio da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), e tem como objetivo estimular o consumo com segurança e direcionar o fluxo aos lojistas, por meio da ativação de descontos especiais para o consumidor em diversos produtos.

“Apoiamos essa iniciativa, que tem como objetivo não só oferecer descontos, mas também proporcionar ao consumidor condições especiais, que permitam realizar compras com conforto e segurança. Nossos lojistas estão com ofertas bem atraentes que, com certeza vão se encaixar em todos os bolsos. Vale a pena conferir”, comenta a coordenadora de Marketing do empreendimento, Paula Funichello.

No Tivoli Shopping, a ação promocional contará com grande mobilização de ofertas. Serão descontos incríveis, de até 60%, em produtos de diversas categorias, como moda, calçados, acessórios, brinquedos, eletroeletrônicos, itens de tecnologia e até alimentação e serviços.

Além de excelentes oportunidades de negócios, com descontos expressivos e preços reduzidos, os consumidores poderão aproveitar a Semana Brasil ainda para ter acesso a condições especiais de pagamento.

As principais ofertas dos lojistas do empreendimento serão divulgadas nas redes sociais do shopping.

E no feriado da Independência do Brasil (dia 07), os consumidores do Tivoli ainda terão a oportunidade de concorrer a brindes, mimos e vales com descontos especiais dos lojistas numa atividade de “estoura balão”. A ação será realizada a partir das 14h30, na Praça de Alimentação e qualquer pessoa que passar pelo local poderá participar da brincadeira, tendo uma chance de acertar o balão premiado.

Semana Brasil

Coordenada pelo IDV, Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal (SECOM), a Semana Brasil tem o apoio de diversas entidades e unirá todos os setores econômicos e concorrentes, levando vantagens reais aos consumidores para estimular o consumo. Todo o varejo se uniu, por meio de suas entidades, para realizar o evento deste ano, amplificando o seu alcance e dando condições para que pequenas e médias empresas também possam se engajar e tirar proveito desta retomada.