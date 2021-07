Confira a programação do Multiplex com o lançamento de “Os Croods”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Confira a programação do cinema cinema Multiplex Santa Bárbara, no Villa Multimall (antigo Vic Center). Entre os longas, está a estreia do filme “Os Croods”.

Em Croods, em plena era pré-histórica, escondidos na maior parte do tempo dentro de uma caverna, vivem Grug (Nicolas Cage / Hércules Franco), a esposa Ugga (Catherine Keener / Bárbara Monteiro), a vovó (Cloris Leachman / Mariângela Cantú), o garoto Thunk (Clark Duke / Fred Mascarenhas), a pequena e feroz Sandy (Randy Thom / Pâmela Rodrigues) e a jovem Eep (Emma Stone / Luísa Palomanes). Eles são os Croods, uma família liderada por um pai que morre de medo do mundo exterior. Só que grandes transformações estão para acontecer, pois a adolescente Eep acaba conhecendo o também jovem Guy (Ryan Reynolds / Raphael Rossatto) e ele vai apresentar um incrível mundo novo, para o desespero do paizão protetor. Agora, juntos, eles vão enfrentar grandes desafios e se adaptar a uma nova e divertida era.

Sala 1 – VIP

Spirit 14H20 Sáb/Dom

Invocação do Mal 17H00 Diariamente

Velozes e Furiosos 19H00 Dub Diariamente

Sala 2

Os croods 2

13H50 Sáb/Dom

15H40| 17H30 | 19H30 Dub Diariamente

Sala 3

Invocação do Mal 14H00 Sáb/Dom

Velozes e Furiosos 16H10 Dub Diariamente

Velozes e Furiosos 19H10 Dub Diariamente

Sala 4

Velozes e Furiosos 13H50 Dub Sáb/Dom

Velozes e Furiosos 16H30 Dub Diariamente

Velozes e Furiosos 19H20 Dub Diariamente