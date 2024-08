Confronto com criminosos na Praia Azul deixa policial e suspeitos feridos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta segunda-feira, por volta das 13h, policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foram recebidos a tiros durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Santa Catarina, no bairro Praia Azul. A operação, parte de uma investigação sigilosa, visava um casal suspeito de integrar uma organização criminosa.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com disparos por parte do casal, que estava armado com um revólver calibre 38 e uma pistola 380. Durante o confronto, um dos agentes foi atingido no colete à prova de balas. No revide, os suspeitos foram baleados.

O policial ferido foi socorrido por uma viatura da Polícia Civil e encaminhado ao hospital, consciente. Já o casal foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

A perícia foi acionada para realizar os procedimentos no local. A ocorrência ainda está em andamento.