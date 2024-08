“Clássicos do Pop Rock”: Tivoli Shopping promove shows com bandas covers de Rolling Stones, U2 e Bon Jovi

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com uma programação musical especial, o Tivoli Shopping retoma, a partir desta esta quinta-feira, dia 22, o projeto “Clássicos do Pop Rock”, com apresentações gratuitas em tributo a grandes artistas do pop rock internacional. Todos os shows ocorrem a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

Na quinta-feira, “Rockin Stones” apresenta os sucessos da banda Rolling Stones. Em atividade desde 2011, a banda cover é reconhecida por suas mais de 1.500 apresentações no Brasil e no Paraguai. Além de reproduzir fielmente as músicas de todas as fases da lendária banda, o grupo também destaca-se pelo visual, trejeitos e instrumentos característicos. O vocalista Alexandre Ruger, premiado em 2016 como o melhor cover de Mick Jagger no Brasil, proporciona ao público uma experiência nostálgica e energética que remete às performances ao vivo dos Rolling Stones.

Já no dia 12 de setembro, é a vez da banda “U2 Cronos”. Anteriormente conhecida como U2 Limeira desde 1999, é uma banda tributo ao U2 que, em 2019, adotou uma nova estética para mergulhar ainda mais na história da icônica banda irlandesa. Com uma performance que atravessa todas as fases do U2, a U2 Cronos cativa fãs de todas as idades, recriando a atmosfera dos shows originais com atenção minuciosa aos detalhes visuais, sonoros e de postura. Formada por Marco Zannini, Rene Zannini, Júnior Franco e Victor Delmondi, a banda já se apresentou em várias regiões do Brasil, sempre honrando a essência do U2 enquanto traz sua própria personalidade às clássicas canções do quarteto de Dublin.

Para encerrar a programação com chave de ouro, no dia 26 de setembro a banda “HeyGod”, cover de Bon Jovi, sobe aos palcos do Tivoli Shopping. Conhecida por proporcionar uma experiência completa e emocionante para os fãs em todo o Brasil, o grupo conta com mais de uma centena de shows realizados em diversas cidades do estado de São Paulo, oferecendo performances excepcionais que capturam a essência de Bon Jovi. Sediada no ABC Paulista, a HeyGod combina organização, versatilidade e talento para entregar uma experiência sensorial inesquecível, com Rafael Anthony, Paulo Marcio, Jeferson Fernandes, Adriano Reis e Jean Ferreira.

“Estamos muito animados com mais uma edição do projeto ‘Clássicos do Pop Rock. Sabemos que a música tem o poder de unir gerações, e é exatamente isso que buscamos com essa programação. Ao oferecer tributos a ícones como Rolling Stones, U2 e Bon Jovi, queremos proporcionar ao nosso público momentos de nostalgia e emoção, celebrando o legado dessas bandas que marcaram a história do rock. Além disso, é uma oportunidade de oferecer entretenimento gratuito de qualidade para nossos visitantes”, disse Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

SERVIÇO

“Clássicos do Pop Rock”

Data: 28/08, 12/09 e 26/09

Horário: a partir das 19h30

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping

Obs.: apresentações gratuitas