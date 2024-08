------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O apresentador Silvio Santos, dono do SBT, morreu neste sábado em São Paulo, aos 93 anos.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros”, diz post publicado pelo SBT no X (antigo Twitter).

O apresentador estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início de agosto. Além disso, estava afastado da televisão desde setembro de 2022.