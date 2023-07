Conselho de ética aceita denúncia contra vereadores Gualter e Juliana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Americana decidiu acatar as denúncias apresentadas contra o vereador Gualter Amado, do partido Republicanos, e a vereadora Profª Juliana, do Partido dos Trabalhadores (PT). A decisão foi tomada durante a última reunião do Conselho, presidido pelo vereador Lucas Leoncine, do PSDB.

Após a aceitação das denúncias, o Conselho iniciou os procedimentos necessários para analisar os dois casos. O presidente do Conselho, Leoncine, informou que as primeiras reuniões já foram realizadas, nas quais foram discutidos os encaminhamentos dos processos. Agora, o Conselho tem o prazo de 30 dias para apresentar seu parecer à presidência da Câmara, decidindo se dará continuidade às denúncias ou se optará pelo arquivamento.

“Já foram feitas as primeiras reuniões para analisar e já foi encaminhado para quem deve ser encaminhado para pareceres técnicos, jurídicos e tudo mais. Agora temos que aguardar os pareceres para ver se a ação segue ou arquiva”, afirmou o presidente do Conselho, Leoncine.

O vereador Gualter Amado enfrenta uma denúncia apresentada pelo jornalista Will Moreira. Segundo a denúncia, o vereador teria protagonizado uma cena de desrespeito dentro da sala de imprensa ao gritar com o jornalista.

Já a vereadora Profª Juliana teve seu nome levado ao Conselho pelo vereador Thiago Martins. A denúncia se baseia em postagens feitas pela vereadora em suas redes sociais, que levantaram suspeitas sobre um possível uso do gabinete para favorecer o Partido dos Trabalhadores. O caso despertou a atenção de Martins, que decidiu acionar o Conselho de Ética para uma análise mais aprofundada.

Agora, cabe ao Conselho de Ética conduzir as investigações e avaliar todas as evidências apresentadas nos dois casos. A decisão final sobre a continuidade ou o arquivamento das denúncias será comunicada à presidência da Câmara Municipal de Americana dentro do prazo estabelecido.