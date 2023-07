Supermercados Crema anuncia vagas de emprego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Crema, rede de supermercados com unidades em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, divulgou esta semana a abertura de novas vagas de emprego. Os interessados podem se candidatar enviando seus currículos para o e-mail recrutamento@supcrema.com.br, com a vaga pretendida mencionada no assunto do e-mail.

Diversas oportunidades estão disponíveis, abrangendo diferentes áreas dentro do supermercado. Confira as vagas anunciadas:

Ajudante de Açougue

Açougueiro

Repositor

Estoquista

Conferente

Auxiliar de Limpeza

Empacotar

Ajudante de Cozinha

Embalador de Papelão

Ajudante de Padeiro

Operador de Caixa

Para concorrer às vagas, é necessário enviar o currículo para o e-mail indicado, informando no assunto a posição desejada.