Mulher de Americana precisa de doação de sangue

Carla Geane Alves de Alencar, 41 anos, está atualmente internada no Hospital Unimed, onde está sendo tratada por uma infecção nos rins. Ela está programada para passar por uma cirurgia nesta segunda-feira, 13 de maio, e é crucial que haja doações de sangue disponíveis para este procedimento.

As doações de sangue podem ser feitas no Banco de Sangue do Hospital Municipal, onde as bolsas de sangue serão obtidas para a cirurgia de Carla.

Carla também destacou a necessidade urgente de doações de sangue para pacientes com dengue hemorrágica, ressaltando que o estoque atual é baixo. Segundo ela, há uma demanda significativa por todos os tipos de sangue para atender esses pacientes.