Aeroporto de Americana aumenta em 50% o número de voos

O Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação tem se mostrado uma grande porta para o desenvolvimento econômico de Americana. A prova disso é o aumento em mais de 50% no número de voos em relação aos seis primeiros meses de 2022.

Até junho deste ano, o aeroporto teve 6431 pousos e decolagens, superando o mesmo período de 2022, com 4.245 voos.

“O Aeroporto de Americana tem sua localização estratégica, estando em uma das regiões mais ricas do país. O aquecimento da aviação no Brasil tem influenciado diretamente em nosso aeroporto, superando números antes da pandemia da Covid-19, num franco crescimento”, ressaltou o secretário adjunto de Transportes, Marcelo Giongo.

Além de ser referência em formação de alunos para aviação, com as escolas que estão instaladas, o aeroporto conta com oficinas de manutenção de aeronaves e o serviço de hangaragem que aquecem a aviação executiva, sendo um polo de mobilidade aérea e gerador de emprego e renda.

O Aeroporto Municipal de Americana funciona todos os dias, operando 24 horas, tendo voos noturnos de acordo com as demandas. “A gestão do prefeito Chico Sardelli tem apoiado todas as ações que visam melhorias na infraestrutura e segurança operacional do Aeroporto”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Está em andamento a elaboração do projeto para a ampliação do Aeroporto, com previsão para conclusão no início de outubro. Após a aprovação, a Administração Municipal buscará, junto ao Governo Federal, recursos orçamentários para a execução das obras, conforme o projeto.