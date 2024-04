Topack do Brasil realiza novo processo seletivo nesta segunda e terça-feira em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Topack do Brasil, empresa de Americana líder na produção de big bags, realiza nesta segunda e terça-feira, dias 29 e 30 de abril, das 8h às 10h00, processo seletivo para maiores de 18 anos, para contratações profissionais para trabalhar no setor de produção de sua unidade.

É necessário ir pessoalmente entregar o currículo e estar com calçado fechado, calça e camiseta.

Entre os benefícios oferecidos destacam-se: fretado, convênio médico e odontológico, convênio com farmácia e ótica, empréstimo consignado, seguro de vida em grupo e parceria com Faculdades.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer na sede da empresa do Jardim Helena (próximo ao Condomínio Parque Áustria), apenas nesta segunda e terça-feira, 29 e 30 de abril, das 8 às 10h00, com currículo impresso e documento com foto.

A empresa fica na Rua Projetada, 3615, Jardim Helena, em Americana.