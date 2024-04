Ciclista falece após cair de ponte durante passeio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste domingo (28), a ciclista Kelly Stefani de Oliveira Alves, 38 anos, veio a óbito ao cair da Ponte do Esqueleto, situada entre Cordeirópolis e Limeira.

A vítima, residente em Rio Claro, acompanhada pelo esposo no momento do ocorrido, integrava um grupo de ciclistas quando perdeu o equilíbrio ao atravessar a ponte, caindo de uma altura superior a 20 metros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Resgate do Corpo de Bombeiros responderam ao chamado de emergência, porém, ao chegarem ao local, constataram o óbito de Kelly.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira para procedimentos legais. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.