Corinthians volta a jogar bem, vence Atlético-MG e se classifica nos pênaltis na Copa do Brasil

Contando com o apoio da torcida desde o primeiro minuto, o Corinthians voltou a jogar bem, marcou com Matheus Bidu e Róger Guedes, fez 2 a 0 no Atlético-MG e levou a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para os pênaltis. Nas cobranças das penalidades, Hulk, Edenílson e Battaglia perderam as cobranças e o time paulista se classificou para as quartas de final.

Com o resultado, o Corinthians está entre as oito melhores equipes da competição nacional. Agora, o time paulista aguarda o sorteio para a definição do adversário nas quartas de final e o chaveamento para o restante do mata-mata.



O Atlético-MG começou tendo mais a bola e apostou na troca de passes no campo de ataque. O Corinthians, que entrou em campo com três zagueiros e dois volantes, conseguiu assustar os mineiros pela primeira vez aos 16 minutos, após cruzamento de Fagner e cabeçada de Róger Guedes.

Na sequência do primeiro tempo, o time de Vanderlei Luxemburgo voltou a levar perigo. Aos 20, Gil fez lançamento longo na direita, Fagner apareceu livre na área, finalizou rasteiro na saída do goleiro Éverson e a bola passou com perigo. No minuto seguinte, Zaracho recebeu bom passe na direita da área, chutou cruzado e a defesa do Corinthians cortou para escanteio.

Com o apoio da torcida na Neo Química Arena, o Corinthians passou a controlar o ritmo da partida e abriu o placar. Aos 31 minutos, Otávio errou na saída de bola, Yuri Alberto conseguiu a roubada, tentou passar pelo goleiro e parou na defesa de Éverson Renato Augusto cruzou de primeira no rebote e Matheus Bidu apareceu na segunda trave para abrir o placar.

Com a vantagem no placar, o time paulista cresceu e Yuri Alberto acertou a trave do Atlético-MG após cobrança de escanteio. Nos minutos finais, o time mineiro se fechou no campo de defesa e os donos da casa pressionaram em busca do segundo gol. Apesar disso, as finalizações foram ruins e a partida foi para o intervalo com 1 a 0 no marcador.

O Atlético-MG veio para o segundo tempo com quatro mudanças no time para tentar mudar a história e viu o Corinthians seguir melhor na partida. Com Renato Augusto controlando o ritmo, o time paulista se manteve no ataque e acertou a trave adversária duas vezes no memso lance. Aos seis minutos, Yuri Alberto subiu mais que a defesa, tocou de cabeça, bola explodiu na trave do time mineiro e Fausto Vera carimbou o travessão no rebote.

Com o bom começo de segunda etapa, a torcida do Corinthians passou a ser ainda mais presente e a pressão paulista seguiu. Aos 16, Renato Augusto deixou Yuri Alberto sozinho na área com lançamento, o atacante tocou rasteiro na saída de Éverson e a bola foi para fora.

Empurrado pela torcida, o Corinthians conseguiu o segundo gol. Aos 18 minutos, Róger Guedes fez a jogada individual pela esquerda, passou por Zaracho e evitou a saída da bola com apenas um toque, passou por Éverson e tocou para fazer o 2 a 0.

Atrás do placar e precisando buscar mais o jogo, o Atlético-MG saiu para o jogo e viu Pavón parar em uma boa defesa de Cássio, aos 29 minutos. Conseguindo reequilibrar as ações, o time de Belo Horizonte passou a incomodar a defesa e viu Paulinho perder a melhor chance da equipe na partida aos 38 minutos.

Na reta final, os dois times foram para o ataque e acabaram errando muito nas finalizações. Desta forma, o 2 a 0 se manteve até o apito final e a definição do time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil foi para as penalidades.

Nas cobranças de de pênaltis, o Atlético-MG começou perdendo as duas primeiras, com Hulk e Edenílson. O Corinthians marcou com Fábio Santos e viu Yuri Alberto perder sua cobrança. Na sequência, Paulinho, para os mineiros, e Fausto Vera, pelo lado paulista, marcaram.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 ATLÉTICO-MG

CORINTHIANS – Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo (Caetano), Fagner, Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto (Adson) e Matheus Bidu (Fábio Santos); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Saraiva), Nathan Silva, Maurício Lemos e Patrick (Dodô);Otávio (Battaglia), Pavón, Zaracho, Igor Gomes (Edenilson); Paulinho e Vargas (Hulk). Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Matheus Bidu, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Róger Guedes, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

CARTÕES AMARELOS – Paulinho, Matheus Bidu, Hulk e Éverson.

RENDA – R$ 2.294.561,50.

PÚBLICO – 37.881 pessoas.

LOCAL – Neo Química Arena, São Paulo.

