Cria da base está de volta ao Tigre: Rio Branco anuncia primeiro reforço para temporada 2024

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Rio Branco Esporte Clube anunciou seu primeiro reforço para o Campeonato Paulista Série A4 2024, trata-se do zagueiro Ricardo Nascimento (36), que estava atuando no futebol da África do Sul, e chega como um dos possíveis cinco reforços acima dos 23 anos liberados para a competição. O contrato é válido por até o final do campeonato com possibilidade de renovação para a sequência da temporada.

Ricardo é cria da base do Tigre. Em 2000, chegou ao Décio Vitta com 13 anos e passou por todas as categorias de base do clube até chegar ao profissional. Ele está de volta como a primeira nova peça do time do técnico Valmir Israel.

Há 7 anos no futebol sul-africano, Ricardo jogou por dois importantes clubes como Mamelodi Sundowns (5 anos) e Royal AM (2 anos), ele esteve também durante seis anos em Portugal.

“Depois de uma passagem muito longa fora do país, é uma felicidade muito grande voltar onde tudo começou e na cidade onde cresci junto com meus familiares. O Rio Branco é a minha segunda casa, espero poder ajudar muito”, disse Ricardo.