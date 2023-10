dae inicia construção dos novos reservatórios no são vito e parque gramado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou a construção dos novos Centros de Reservação de água nos bairros São Vito (CR-1) e Parque Gramado (CR-16). O investimento estimado é de R$ 10.339.422,62, provenientes de recursos próprios da autarquia. Nessa fase inicial, estão sendo executadas a perfuração e a concretagem das estacas que serão as bases dos reservatórios.

“Acabamos de entregar o novo reservatório da Cidade Jardim, antes também já tínhamos inaugurado o do Jardim Ipiranga e ainda tem o do Santa Catarina quase pronto. São investimentos representativos que vão ser levados para outras áreas da cidade agora. Quem mora nas regiões do São Vito e do Parque Gramado também vai perceber as melhorias”, diz o prefeito Chico Sardelli.

Os novos reservatórios seguem o padrão dos dois recém entregues – Jardim Ipiranga (CR-5) e Cidade Jardim (CR-6) – e o da Vila Santa Catarina (CR-3), em fase final de obras. São construídos com material metálico vitrificado com teto autoportante geodésico, com capacidade de reservação de 2,1 milhões de litros de água cada.

“São investimentos extremamente necessários para assegurar o abastecimento da cidade e garantir água na torneira do cidadão. As obras não param e vamos continuar trabalhando para promover a qualidade de vida da população”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

O Centro de Reservação do São Vito, que fica na Rua São Miguel, já possui uma capacidade de armazenamento de 1,6 milhão de litros de água para abastecimento de cerca de 20 mil habitantes do próprio São Vito e de bairros da região, como Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Bertini, Belvedere e Santa Sofia. Agora, será revitalizado e ampliado, totalizando 3,7 milhões de litros de água reservada.

Já no Parque Gramado, um Centro de Reservação será construído em área localizada entre a UBS (Unidade Básica de Saúde) e o cemitério localizado no bairro. A estrutura vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas no São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade, Jardim da Balsa, além do próprio Parque Gramado. Atualmente, esses moradores são atendidos pelo reservatório existente no São Roque.

“Essas regiões estarão com um sistema de abastecimento novo, mais seguro, conforme o planejado pela gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, completa o superintendente do DAE de Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia.