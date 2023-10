Pastor Miguel Pires discute demandas de trânsito com secretário

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) reuniu-se na quarta-feira (25) com o secretário adjunto da unidade de Transportes e Sistema Viário, Marcelo Giongo, para apresentar demandas de trânsito de várias regiões da cidade.

Na ocasião, o parlamentar destacou a necessidade de realização de alterações no estacionamento de ônibus em frente à Escola Estadual Profª Maria Frizzarin, no bairro Mirandola; modificações nas placas de sinalização nas proximidades do Colégio Dom Pedro, no centro da cidade; implantação de uma rotatória na Rua Verona, no bairro Jardim Bertoni; e realização de estudos para a instalação de uma lombada na Rua São Sebastião, no Cariobinha.

“Nós recebemos, diariamente, demandas de moradores de todos os bairros sobre questões de trânsito, há muitos pontos que precisam de melhoria na sinalização e também de medidas para garantir maior segurança. Com essa reunião, esperamos que as providências sejam tomadas pelas autoridades municipais, eu vou acompanhar”, ressaltou o vereador.