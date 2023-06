Criança de 10 anos é flagrada furtando relógios em Americana e diz que queria entrar para o mundo do crime

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta segunda-feira (19), uma cena inusitada chamou a atenção na Avenida Paschoal Ardito, em Americana. Uma criança de apenas 10 anos foi flagrada furtando relógios de uma loja local. O garoto surpreendeu ao revelar que tinha a intenção de entrar para o mundo do crime.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma equipe realizava patrulhamento de rotina quando presenciou duas mulheres tentando tomar um objeto da mão da criança. Ao se aproximar do local, a equipe policial fez com que o menino soltasse o objeto. Uma das mulheres declarou que o garoto havia furtado 10 relógios de um móvel expositor e tentou fugir.

