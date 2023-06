Corpo em decomposição é achado dentro da lagoa do Parque dos Ipês em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Corpo de Bombeiros encontrou um cadáver no interior do Parque Dos Ipês, em Santa Bárbara , por volta das 15h50 desta segunda-feira (19).

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um corpo flutuando às margens da lagoa do parque. Infelizmente, constatou-se que o indivíduo já estava em avançado estado de decomposição, indicando que havia ocorrido algum tempo desde o momento do falecimento.

Diante dessa triste descoberta, as autoridades competentes foram acionadas para lidar com a situação. A Guarda Municipal assumiu a responsabilidade pela preservação do local, a fim de garantir que todas as evidências e provas fossem mantidas intactas para uma investigação apropriada.

A identidade da vítima ainda é desconhecida, e a causa da morte também requer uma investigação mais aprofundada.

