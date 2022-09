Crivelari pede desculpas a Chico Sardelli por falsas acusações durante o período eleitoral

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-vereador de Americana e candidato a prefeito derrotado, Luiz Antonio Crivelari, o Major Crivelari, divulgou um vídeo na tarde desta quarta-feira(21), em que pede desculpas por acusações contra o então candidato e atual prefeito, Chico Sardelli.

No vídeo, Criveli diz que se exaltou durante a campanha e que ao ser abordado por uma senhora identificada como ‘Rosa’, gravou o vídeo com as acusações falsas contra o concorrente. Ele afirma reconhecer a conduta ilibada de Sardelli. Ele garantiu que já pediu desculpas pessoalmente ao prefeito.

O vídeo faz parte de um acordo judicial entre as partes. Veja o vídeo: