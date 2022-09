Tivoli Shopping promete 5 mil vagas de emprego em feira neste domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping realiza neste domingo (25), mais uma edição da “Feira da Empregabilidade”. De acordo com o empreendimento, o evento vai oferecer cerca de 5 mil vagas de trabalho em empresas da região e é uma grande oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho.

Segundo a organização, as oportunidades são para vários níveis de escolaridade, experiência e salários. A feira ocorre das 8h às 17h, na Praça de Alimentação do empreendimento. A entrada do público no shopping deverá ser feita pelo Espaço Boulevard, localizado ao lado da loja Cobasi. A participação é livre e gratuita.

Vagas

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis devem comparecer ao shopping levando currículo profissional e documentos pessoais para se inscrever.

De acordo com Geraldo Biaggi, membro da Central de Estágios e Oportunidades (CEO) da Unisal e coordenador da Feira da Empregabilidade, assim como ocorreu em anos anteriores, o evento contará com a participação de diversas empresas de grande porte e multinacionais da região, que receberão currículos para seus processos seletivos em andamento para vagas efetivas. Entre as empresas participantes já confirmadas para a quarta edição do evento estão Ober, Romi, Trevilub, McDonald’s, Supermercados Pague Menos, Supermercados São Vicente e NW Software.

SERVIÇO:

Feira da Empregabilidade

Data: domingo, dia 25 de setembro

Horário: das 8h às 17h

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping – entrada pelo Espaço Boulevard, localizado ao lado da loja Cobasi

Participação livre e gratuita