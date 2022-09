Vereador defende que pessoas com deficiência tenham prioridades em moradias populares em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana requerimento solicitando informações da prefeitura sobre a possibilidade de priorizar pessoas com deficiência física na escolha de unidades residenciais disponibilizadas a partir do cadastro habitacional do município.

No requerimento, o parlamentar afirma que pessoas com deficiências físicas relacionadas à mobilidade, ao serem selecionadas para programas habitacionais, não estariam recebendo a atenção necessária e acabam em unidades distantes da entrada dos residenciais.

“Principalmente no caso de apartamentos, os relatos são de pessoas com deficiências físicas nos últimos blocos, com uma distância grande da portaria, e que acabam deixando de realizar muitas de suas atividades pelo extenso deslocamento, que vem a causar dores”, aponta Léo.

Para contribuir com a melhora da situação, o vereador pergunta no requerimento se a secretaria de Habitação realiza algum tipo de seleção e diálogo com pessoas inscritas no cadastro habitacional e que receberão unidades. A ideia é saber se precisam e desejam estar em uma moradia mais bem localizada, próxima da entrada.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (22). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.