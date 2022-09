Plantão psicológico gratuito será oferecido no CRAS Mathiensen

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila Mathiensen realiza, na próxima quinta-feira (22), um plantão de acolhimento psicológico gratuito, das 10h às 15h no Sespa – Serviço Social Presbiteriano de Americana, à Rua Pica-pau, nº 80, no Jardim dos Lírios.

A ação faz parte da campanha Setembro Amarelo, o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. De acordo com a administração do CRAS, não é preciso fazer agendamento prévio e os atendimentos serão feitos por ordem de chegada. O telefone do CRAS Mathiensen é o 3407-2770.

O CRAS Mathiensen é uma unidade da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que atende famílias residentes nos bairros Cidade Jardim, Jardim Alvorada, Jardim das Flores, Jardim dos Lírios, Jardim Primavera, São José, Parque Novo Mundo, Nilsen Ville, Residencial Lilases, Cachoeira, Filipada, Fazenda Cillos, Vila Vitória, Recanto, Terramérica, Fazenda Jacyra, São José, Thelja, Jardim das Flores e Primavera.