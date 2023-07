DAE conclui interligação no novo reservatório do Jardim Ipiranga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu, nesta sexta-feira (21), a obra de interligação na rede de abastecimento de água do novo Centro de Reservação (CR-5), da região do bairro Jardim Ipiranga, na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à Câmara Municipal).

A entrega de toda a estrutura está prevista para o mês de agosto, após o enchimento do tanque para realização dos testes finais.

Na próxima quarta-feira (26), o mesmo serviço começará a ser feito também no novo reservatório do bairro Cidade Jardim (CR-6), na Avenida de Cillo. Por conta das obras, o abastecimento poderá ficar prejudicado nas regiões dos bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, parte do Jardim São José e Vila Mathiensen.

“Americana terá em breve três novos reservatórios muito modernos, visando a melhoria no sistema de abastecimento dos bairros. Além dos novos reservatórios, o DAE também está trocando a tubulação da rede de água em vários locais. Essas ações importantes são fundamentais para garantir água na torneira à população”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Além do Centros de Reservação CR-5 (Ipiranga) e CR-6 (Cidade Jardim), o DAE está construindo um novo reservatório no bairro Santa Catarina (CR-3), também em fase de interligação. Os três reservatórios juntos vão aumentar a capacidade de armazenamento de água em 6,3 milhões de litros.

O investimento nos três reservatórios é de R$9.963.588,68, recursos do DAE Americana.

Mais dois reservatórios serão construídos futuramente nas regiões dos bairros São Vito (CR-1) e Parque Gramado (CR-16).