GRATUITO: Festa Julina do Instituto Jr Dias acontece neste sábado

O tradicional arraial do Instituto Jr Dias, realizado no bairro Antônio Zanaga, será realizado mais uma vez neste sábado, 22 de julho. O evento é uma das festividades aguardadas pela entidade, contando com atrações como música ao vivo, quadrilha e muita animação.

Com o intuito de proporcionar momentos de diversão e confraternização, o evento oferecerá comidas típicas de forma gratuita para os participantes. Entre as opções disponíveis, estarão disponíveis milho, pipoca, algodão-doce, quentão e outras delícias características das festas julinas.

O local escolhido para a festa é o Society do Zanaga, situado na Rua Inglês de Souza, nº 14, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida. O horário de realização do evento será das 19h às 22h.

Com expectativa de receber cerca de mil pessoas, o arraial do Instituto Jr Dias promete superar as edições anteriores, oferecendo uma experiência ainda mais empolgante e divertida para os presentes.