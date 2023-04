DAE vai interditar a Rua Fernando Camargo neste domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai realizar uma sondagem da rede pluvial na Rua Fernando Camargo, Centro, neste domingo (16), das 8h às 17h. A via precisará ser interditada entre a Avenida De Cillo e a Rua Rio Branco. O abastecimento de água da região não será prejudicado.

A manutenção está ligada às obras de ampliação do reservatório de água do bairro Vila Santa Catarina (CR – 03), da ampliação do centro de reservação da Cidade Jardim (CR-06), e da subadutora SA03, localizada na Avenida de Cillo.



O trânsito será desviado e sinalizado pelos agentes da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), que orientam os motoristas a evitarem esse trecho durante o final de semana.

