“Friozão” já tem data para chegar em Americana

A cidade de Americana pode sofrer uma queda significativa de temperatura no feriado prolongado de 21 de abril, de acordo com a previsão da Climatempo. De acordo a prognóstico, esta será a massa de ar frio mais forte a chegar no Brasil este ano, até agora.

Segundo o site de meteorologia, a mudança no tempo ocorre na quarta para a quinta-feira, quando a frente fria chega à região. Na quarta, é esperado um dia chuvoso pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. A temperatura deve variar entre 18 ºC e 25ºC.



Já na quinta, muitas nuvens devem cobrir o céu o dia todo, com aberturas de sol. A mínima cai para 15ºC e a máxima para 26ºC.

Na sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e termômetros entre 15ºC e 25ºC. No sábado, o sol deve predominar, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. A noite terá pouca nebulosidade, e a temperatura ficará entre 15ºC e 26ºC.

No domingo, não deve chover em Americana, e os termômetros ficam entre 17 ºC e 25ºC.

