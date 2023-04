“Eu era gay”: Fernando Holiday revela ex-namorada nas redes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de São Paulo, Fernando Holiday (Republicanos-SP), surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira (15) ao assumir publicamente seu relacionamento com a advogada Musa Miranda.

Holiday, que é gay e de direita, disse em um post nas redes sociais que sempre soube de sua orientação sexual, mas que a amizade com Musa se transformou na paixão mais avassaladora de sua vida.



No texto, Holiday fala sobre a confusão que sentiu ao se apaixonar por uma mulher, mesmo sabendo que era gay. Ele descreve a relação conturbada e as dúvidas que teve sobre o futuro do relacionamento, que acabou chegando ao fim. O vereador lamentou ter deixado escapar o amor de sua vida, mas disse que a amizade com Musa segue firme.

“Que sua vida seja longa e que Deus Todo-Poderoso lhe mostre as belezas do verdadeiro amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta”, escreveu Holiday em sua mensagem.

A declaração do vereador foi recebida com surpresa pelos internautas, que se dividiram entre críticas e apoio. Alguns questionaram a veracidade do post, enquanto outros elogiaram a coragem de Holiday em assumir publicamente um relacionamento que foge dos padrões esperados para sua orientação sexual.

“O relacionamento acabou mas a amizade vai continuar pra sempre☺️… obrigada pela declaração polêmica aos 30 anos”, comentou Musa no post do ex.

Leia o texto publicado na íntegra:



“Pensei muito antes de fazer esse post. Mas era preciso que essa história fosse contada a vocês ao menos uma única vez.

Eu não estava preparado para a chegada dela na minha vida. A melhor amiga se transformou na paixão mais avassaladora da minha vida. Mas como poderia? Eu era gay, sempre soube disso. Eis a semente do meu erro. O amor que eu sinto por ela ultrapassou as barreiras da sexualidade e das caixinhas do mundo. Porém, naquele momento não consegui enxergar. Fiquei confuso.

Nessa confusão, passaram-se anos de uma relação conturbada e de dúvidas sobre o futuro. Até que teve um fim. Deixei escapar pelas mãos o amor da minha vida.

Hoje, @musamiranda faz 30 anos. E de presente lhe entrego em forma de lágrimas o arrependimento dos momentos felizes que perdemos, também lhe entrego a aceitação de que nossa história de amor acabou para sempre.

Mas nessas mesmas lágrimas também lhe entrego a certeza de que sempre estarei aqui para quando precisar, nossa amizade conturbada segue firme. Nas mesmas lágrimas lhe entrego o desejo de que encontre nas avenidas da vida a felicidade que tanto procura e que eu não pude lhe dar.

Que sua vida seja longa e que Deus Todo-Poderoso lhe mostre as belezas do verdadeiro amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.”

