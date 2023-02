Daniel Silveira é preso no RJ após descumprir medidas cautelares, diz TV

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso na manhã desta quinta-feira (2) em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após descumprir medidas cautelares, como a proibição do uso de redes sociais e a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com a Globonews.

O mandado de prisão também foi emitido pelo STF e, de acordo com o canal de TV, fontes da Polícia Federal afirmaram que havia uma quantia volumosa de dinheiro na casa de Silveira no momento em que ele foi detido.

O ex-parlamentar perdeu o foro privilegiado nesta quarta-feira, dia 1º, após não ter conseguido se eleger para o Senado nas eleições de outubro do ano passado.