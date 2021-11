De olho no futuro: Carreira profissional começa com os Cursos Técnicos da FAM

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A escolha de uma área para o futuro profissional é um dos capítulos mais importantes para os jovens concluintes do Ensino Médio. Para aqueles que já estão no mercado, mas precisam de novos conhecimentos para, por exemplo, mudar de área ou setor, também é preciso se qualificar.

Para entrar no mercado de trabalho de modo mais rápido e qualificado, a FAM- Faculdade de Americana oferece nos cursos técnicos, a oportunidade para estudar em áreas de maior demanda do mercado, como os setores da saúde e exatas, além de utilizar toda a infraestrutura de laboratórios da Instituição.

São mais de 10 opções entre as modalidades presencial e EAD. Confira os cursos no modo presencial: Análises Clínicas, Automação Industrial, Cuidados de Idosos, Estética, Eletromecânica, Eletroeletrônica, Farmácia e Química. No EAD: Administração, Logística, Marketing, Recursos Humanos e Vendas. Para mais informações, acesse:fam.br.

Um dos diferenciais da Instituição, para alunos com 16 anos ou mais, é a possibilidade de cursar os técnicos da FAM em conjunto com o Ensino Médio. O tempo dos cursos também chama atenção, em menos de dois anos, o aluno está qualificado para o mercado de trabalho.

“Fazer o curso técnico junto com o ensino médio, dá a oportunidade para o mercado absorver mão de obra capacitada e depois este aluno pode seguir para um curso superior. Uma base de estudo muito bem-feita para o início da carreira profissional”, disse a Eliandro de Almeida, coordenador dos cursos técnicos da FAM no modo EAD.