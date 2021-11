Radical Veste de Americana promove Black Friday com descontos de até 70%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A loja Radical Vest do centro de Americana promove a partir desta sexta-feira(26), a sua promoção de Black Friday com descontos que podem chegar a 70% em vários setores da loja.

Entre as promoções há camisetas Onbongo a partir de R$49,99, camisetas Rip Curl com 30% de desconto, bermudas tactel de R$49,99 R$24,99 à vista.

Há também chinelos e tênis Oakley com 10% de desconto.

A loja fica na Rua Washington Luis, 18, no centro de Americana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3461-8848 ou pelo WhatsApp (19)99839-8262 (clique aqui). A loja funciona nesta sexta até as 18h e no sábado até as 15h.