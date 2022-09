Debate da Globo acontece nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Acontece nesta quinta-feira(29), após a novela Pantanal, o último debate entre os candidatos à Presidência da República. O debate será mediado por William Bonner.

Participam os candidatos Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luiz Felipe D’Ávila (NOVO), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).

De acordo com a emissora, a debate terá quatro blocos: o primeiro e o terceiro com temas livres; o segundo e o quarto com temas determinados. Ao final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais.