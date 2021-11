Depois do touro, SP ganha escultura gigante de baleia prateada no B32

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cidade de São Paulo acaba de ganhar uma nova escultura gigante. Uma baleia de metal prateada entre as Avenidas Brigadeiro Faria Lima e Presidente Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi. A baleia de 20 metros e com acesso pela barriga é parte da decoração do complexo multiuso B32.

O complexo conta com uma praça de 8.000m², uma torre corporativa com 24 pavimentos de escritórios, alameda, café, centro de utilidades, espaço multiuso, teatro com capacidade para 500 lugares, restaurante e heliponto.

O teatro do espaço é o único da America Latina com sistema Gala Venue Seating. Em 7 minutos as cadeiras do teatro podem ser ‘escondidas’ automaticamente sob o piso e o local se tornar um salão de exposições.

O edifício também é a nova sede do Facebook no Brasil, além da Shopee que ocupará 4 mil metros² em 2 andares do local.

Ontem(23), o polêmico touro da B3 foi removido do local. A retirada foi feita após determinação da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), órgão ligado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) de São Paulo.