Tivoli Shopping promove megaliquidação de Black Friday de quinta-feira a domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping realiza a partir desta quinta-feira (25) a sua Black Friday, a promoção mais esperada do ano. Com a participação da maioria das lojas e grande mobilização de ofertas, a megaliquidação segue até domingo (28). Serão descontos incríveis, de até 70%, em produtos de diversas categorias.

A Black Friday é uma ótima opção para quem quer adiantar as compras de final de ano ou já garantir aquele presente especial do Natal. As ofertas bem atraentes com certeza vão se encaixar em todos os bolsos. E além de excelentes oportunidades de negócios, com descontos expressivos e preços reduzidos, os consumidores poderão aproveitar a Black Friday ainda para ter acesso a condições especiais de pagamento.

Para que o público possa aproveitar ainda mais a promoção e fazer suas compras com tranquilidade, neste ano o shopping terá horário especial de funcionamento e ficará aberto das 10h às 23h na sexta-feira (26), última sexta de novembro e data em que é celebrada, oficialmente, a Black Friday em todo o mundo; e no sábado (27).

“Nossos lojistas prepararam suas ofertas, com descontos expressivos para a data. Os preços reduzidos estarão disponíveis em produtos de diversas categorias, como moda, calçados, eletrônicos, brinquedos e até alimentação. Vale a pena conferir!”, convida a coordenadora de Marketing do empreendimento, Paula Funichello.

As principais ofertas dos lojistas do empreendimento serão divulgadas nas redes sociais (www.facebook.com/tivolishopping/ e www.instagram.com/tivoli.shopping/) e no site do shopping (www.tivolishopping.com.br/) para que possam ser consultadas pelos clientes.

Promoção de Natal

Além dos preços imperdíveis, os consumidores podem aproveitar a Black Friday para participar da promoção de Natal do Tivoli Shopping. A cada R$ 200,00 em compras, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer ao carro Peugeot Allure 2008 zero quilômetro.

Neste ano, a promoção será online, porém com impressão de cupons. Ou seja, o cliente fará seu cadastro online, através do site www.promocao.tivolishopping.com.br e, posteriormente, deverá realizar a impressão dos cupons e depositar na urna.

Tudo será feito em um terminal de autoatendimento e basta seguir o passo a passo indicado que a emissão dos cupons será realizada de maneira simples.

Tanto o balcão com as impressoras para a impressão dos cupons, quanto a urna para o depósito dos mesmos, estarão em frente à loja Cobasi, próximo à Portaria B.

A promoção segue até o dia 2 de janeiro e o sorteio será realizado no dia 4 de janeiro de 2022. As compras realizadas de segunda à quinta-feira dão direito a cupons em dobro. O regulamento completo da promoção está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.

Atrações

E para animar o público que passar pelo shopping nesta quinta-feira (25), o Tivoli realiza uma apresentação musical pra lá de especial. Trata-se de um encontro inédito entre a Orquestra Sanfônica de Americana e a Orquestra de Violeiras de Santa Bárbara d’Oeste, que se apresentarão em cima de um trio elétrico.

Com temática natalina, a apresentação contará com repertório composto por músicas típicas dessa época de Natal e terá a participação de 12 músicos, entre sanfoneiros e violeiras, que serão regidos pela maestrina Leonor Gardon e pelo maestro Eberson Aparecido Ferraz.

O show, que é gratuito e aberto ao público, ocorre a partir das 19h, no estacionamento em frente ao espaço Boulevard, que dá acesso à loja Cobasi.

Além disso, o público também poderá curtir a programação especial preparada pelo empreendimento para celebrar o Natal.

Na Praça de Eventos, ao lado da Praça de Alimentação, está o ponto central da decoração natalina: um castelo iluminado e decorado, que é o cenário perfeito para muitos registros em família. No local há ainda espaços de brincadeiras, pensados especialmente para as crianças, com carrossel e escorregador.

O Show de Luzes, espetáculo que mescla luzes e música, acontece na parte externa do empreendimento, na Entrada A, a entrada principal do shopping, às terças-feiras, quintas-feiras, sábados e domingos, sempre às 20h. Dessa vez, além da fachada toda iluminada, há um espaço instagramável, com um globo gigante também iluminado, para que as pessoas possam entrar e fazer suas fotos.

Há ainda um cenário para fotos em 360º, onde é possível criar fotos super especiais e divertidas. O espaço todo decorado com a temática natalina conta com uma estrutura repleta de câmeras fotográficas, que faz fotos captando todos os ângulos. O resultado é uma foto animada, tipo panorâmica, que pode ser vista em 360º. O visitante recebe a imagem por e-mail.

Essa atração está montada na área da Expansão, próximo à loja Kalunga, e estará disponível para visitação de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.

E para alegria geral, este ano o Bom Velhinho está presente novamente no shopping para receber o público. O Papai Noel fica em seu trono, em espaço montado também na área da Expansão, próximo à Kalunga, para conversar, fazer fotos e receber pedidos e cartinhas. O atendimento do Noel acontece de quinta-feira a domingo, das 14h às 21h (com intervalo das 17h às 18h).