SP retira obrigação de máscaras em locais abertos a partir de 11 de dezembro

O governo de São Paulo anunciou, no começo da tarde desta quarta-feira (24), que vai desobrigar o uso de máscaras de proteção em espaço aberto a partir de 11 de dezembro. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa no início da tarde desta quarta-feira (24).

“O uso de máscaras continuará sendo obrigatório no uso de áreas internas e para estações e centrais de transporte público do estado de São Paulo. Mesmo que a céu aberto, nas estações, o uso de máscaras continuará sendo obrigatório”, disse o governador no Palácio dos Bandeirantes.

“Obviamente em trens, ônibus e serviços de transporte coletivo, obrigatoriedade permanece”, completou. Ainda de acordo com o governador, o estado deve atingir a marca de 75% de vacinados nesta quinta-feira(25).