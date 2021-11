Dia da Consciência Negra é dia do “vitimismo e hipocrisia”, diz vereador de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Felipe Corá(Patriotas), de Santa Bárbara d’Oeste, afirmou durante a sessão da Câmara Municipal desta terça-feira(23), que o dia da Consciência Negra, celebrado no último sábado (20), é “o dia da hipocrisia, do vitimismo e da divisão racial”.

Em sua fala, após um discurso da vereador Esther Moraes (PL) que leu uma carta escrita por movimentos sociais.

“Eu sou totalmente contra o feriado da Consciência Negra. Eu sou a favor da consciência humana. Esse feriado nada mais é do que um dia que pra turma da ‘lacrolândia’ gosta de fazer média com as minorias do país, dividir o Brasil e fazer proselitismo político com os segmentos desse país. O dia 20 de novembro nada mais é que um projeto para causar divisão racial no Brasil. É uma hipocrisia falar que um dia no ano vai combater o racismo”, disse Corá.

O vereador também disse que a data é uma oportunidade para as pessoas que fazem proselitismo político atacarem o presidente Jair Bolsonaro(sem partido). A data foi instituída em âmbito nacional mediante a lei nº 12 519, de 10 de novembro de 2011, quando Bolsonaro não era presidente.