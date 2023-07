Dia da Pipa acontece neste domingo no Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste domingo, dia 16, o Instituto Jr Dias realizará mais uma edição do Dia da Pipa. O evento gratuito acontecerá a partir das 13h30 no Campo do Zanaga, em Americana, e promete uma tarde de diversão e conscientização sobre a soltura de pipas.

Durante o evento, haverá a distribuição gratuita de linhas e pipas para aqueles que desejarem participar. No entanto, os participantes também são encorajados a trazer suas próprias pipas e linhas, desde que não possuam qualquer efeito cortante, visando à segurança de todos.

Além das atividades relacionadas às pipas, as crianças presentes poderão desfrutar da distribuição de pipoca e algodão-doce. Será uma tarde deliciosa e repleta de guloseimas para a alegria dos pequenos.

O Dia da Pipa será realizado no Campo do Zanaga, situado na Rua Antônio Conselheiro, número 1252.