Marcos Caetano pede informações sobre cronograma de desinsetização no cemitério do Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre cronograma de desinsetização de escorpiões no cemitério do Parque Gramado.

No requerimento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores dos bairros Parque Gramado e São Jeronimo, que solicitaram intermédio junto à prefeitura para que seja feito a fiscalização e trabalhos de desinsetização, para evitar a proliferação de escorpiões.

“Os moradores reclamam da grande quantidade de escorpiões que estão invadindo as residências próximas ao cemitério e estão preocupadas com as crianças que correm o risco de serem picadas”, explica Caetano.

O autor pergunta no requerimento, quais serviços estão previstos para o combate aos escorpiões no município, se existe um cronograma de execução desinsetização nos cemitérios públicos. Pergunta ainda, se existe a possibilidade de manter disponível soro antiescorpiônico nas unidades de saúde do município. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária, e será encaminhado à prefeitura para resposta.