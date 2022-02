Doria anuncia reajuste para 541,1 mil funcionários da ativa e inativos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governador João Doria anunciou, nesta quinta-feira (10), reajuste salarial para 541,1 mil servidores da ativa e inativos do Governo de SP, a partir do mês de março. Os funcionários das áreas da Saúde e da Segurança vão receber 20% e todos os demais terão 10% de reajuste nos vencimentos. A valorização das carreiras foi possível graças a uma série de medidas fiscais e de enxugamento da máquina pública, além da atração de novos investimentos, adotada no início desta gestão.

“Todos sabem que graças à reformas administrativa, fiscal e previdenciária, São Paulo fez a sua lição de casa com ajuda e apoio da Assembleia Legislativa do Estado. Isso permitiu que a conduta e o equilíbrio fiscal do Estado fossem garantidos”, disse Doria. “E agora com o equilíbrio de um Governo sério e transparente, nós podemos fazer aquilo que já desejávamos ter feito há mais tempo, que é o reconhecimento do funcionalismo público do Estado de SP. Temos 541.133 servidores no Estado. A todos o nosso agradecimento e reconhecimento”, destacou.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A reforma estadual da Previdência, o ajuste fiscal e o fechamento de estatais permitiu o Governo de São Paulo ampliar a sua capacidade de investimento, com R$ 52,8 bilhões em 2021 e 2022, a ampliação de programas sociais, com R$ 1,8 bi em 2022 para o Bolsa do Povo, e o reajuste salarial para servidores públicos.

Entre 2019 e 2022, o Governo de SP concedeu reajuste de 26% para policiais militares e civis, 20% para profissionais da saúde e 10% para as demais categorias, enquanto esses percentuais foram, de 2015 a 2018, de 4% para PMs, de 7,7% para policiais civis e de 3,5% para profissionais da saúde e demais categorias.

Na área da Segurança, são mais de 276 mil pessoas beneficiadas com o reajuste, incluindo os funcionários das secretarias de Segurança Pública e de Administração Penitenciária. Já na área da Saúde, são 69 mil médicos e profissionais de outras carreiras. Os demais servidores somam 195 mil pessoas.

“É um esforço gigantesco do Governo de SP para atender 541.113 servidores do Estado de SP. Fizemos tudo o que foi possível para termos o orgulho de fazermos este anúncio e oferecer a mais de meio milhão de pessoas o reconhecimento ao trabalho que executam e à importância daquilo que promovem para o atendimento ao bem comum”, pontuou o Governador.