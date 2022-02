Thiago Martins pede redutores de velocidade na Avenida João Luiz Mazer

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV) protocolou na secretaria da Casa uma indicação solicitando à prefeitura a realização de estudos visando a instalação de redutores de velocidade na Avenida João Luiz Mazer nas proximidades do cruzamento com a Rua Adelino Ferreira Campos, que dá acesso ao bairro Mário Covas, no sentido Jardim da Balsa.

De acordo com o parlamentar, moradores o procuraram pedindo a intervenção e relatando uma série de acidentes de trânsito no local. “Segundo os solicitantes, diversos acidentes têm ocorrido devido à existência de um desnivelamento considerável no asfalto, combinado à falta de um mecanismo para inibir a condução de veículos em alta velocidade. Essa situação coloca em risco a integridade física não só dos motoristas e demais ocupantes, mas também dos pedestres que fazem uso da avenida”, comenta.

“Portanto, buscando uma forma de proporcionar maior segurança a todos, torna-se imprescindível a implantação de redutores de velocidade na avenida”, acrescenta Martins. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (17) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.