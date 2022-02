Bebê morre após ser atropelado pela mãe em casa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um bebê de um ano morreu atropelado na noite da última sexta-feira(11), em Jundiaí, quando sua mãe estacionava o carro na garagem de casa.

De acordo com o registro policial, o bebê estava com o pai quando, por um descuido, engatinhou até o quintal da residência, onde a mãe chegava com o carro. Ao ver o que tinha acontecido, os pais começaram a gritar por socorro e um vizinho foi até o local.

Após conseguir entrar na residência, o homem encontrou o pai com a criança ensanguentada nos braços. A criança chegou a ser socorrida para o hospital da cidade, onde a morte foi confirmada.

O caso foi registrado no plantão policial da cidade como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor.