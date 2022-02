Bombeiros localizam corpo de adolescente de Americana no Rio Jaguari

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira(14), o corpo do adolescente Nocolas Walter Gabriel Gea, de 17 anos, na represa conhecida como Ponte de Ferro, em Cosmópolis.

Nicolas era morador do Parque da Liberdade, em Americana e desapareceu no último sábado(12), quando foi mergulhar com primos na represa e foi levado pela correnteza. A busca foi iniciada ainda no sábado.



De acordo com os Bombeiros, o corpo foi encontrado às margens do Rio Jaguari. Ainda não há informações sobre o velório de sepultamento.