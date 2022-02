Leco Soares pede ao DER instalação de guarda-corpo no viaduto da Avenida Cillos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo ao governo do estado de São Paulo e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) solicitando a instalação de guarda-corpo no viaduto “Nagiba Maria Rizek Maluf”, localizado na Avenida Cillos sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

No documento, o parlamentar menciona que a Câmara já enviou diversos requerimentos, moções e indicações solicitando a adoção da melhoria e cita o risco de acidentes oferecido pela estrutura atual. “O guarda-corpo existente é muito baixo, estando em altura inferior ao centro de gravidade do corpo humano se considerarmos um indivíduo de altura mediana (abaixo da cintura), fazendo com que, em caso de um momentâneo desequilíbrio uma pessoa possa cair sobre a rodovia.

Segundo Leco, o valor do investimento a ser feito pelo governo do estado é muito baixo se comparado ao benefício que será gerado à população. “Evidente que o setor de engenharia do DER tem a solução adequada, seja na colocação de aparato que elevasse a altura do guarda-corpo ou mesmo a construção de passarela do tipo ‘gaiola’ ao lado do viaduto. Importante registar que já houve, em passado recente, quedas de pessoas nesses locais, inclusive por suicídio, e também que muitas crianças utilizam o viaduto para atravessar a rodovia”, acrescenta.

O parlamentar apresenta na moção a relação completa de documentos apresentados pela Câmara ao longo dos anos pedindo a solução do problema. “Como pode ser verificado, ao que parece, o DER não se preocupa com as solicitações encaminhadas pela Câmara Municipal e pela prefeitura de Americana, pois sequer responde os ofícios enviados pelas autoridades locais”, conclui.

Leco pede o encaminhamento da moção ao governo do estado, ao DER, ao deputado estadual Coronel Telhada (PP) e ao secretário adjunto de Transportes e Sistema Viário de Americana, Pedro Peol. A moção será discutida e votada pelos vereadores na sessão ordinária da próxima quinta-feira (17).