Reforma inédita da Ala 3 do HM segue avançando

As obras de reforma da ala 3 do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM) estão em ritmo avançado. O trabalho compreende também a reforma da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto, com investimento total de R$ 833.419,34, sendo R$ 699.996,00 de recursos do Ministério da Saúde, por meio de emenda parlamentar do deputado Orlando Silva e R$ 133.423,34 de contrapartida da Prefeitura.

A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto, que ocupa o mesmo pavimento que a Ala 3, passará a contar com dez leitos, sendo um para pacientes que necessitam de isolamento. O local possuía sete leitos normais e um para isolamento.

Os serviços contemplam a substituição das esquadrias internas, forro, pisos e revestimentos, reforma dos sanitários com acessibilidade às pessoas com deficiência, troca da instalação elétrica e hidráulica, além de nova pintura. Também haverá a instalação de nova rede de gases medicinais e sistema de ar condicionado.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, essa obra representa outro marco histórico para a Saúde de Americana, já que a ala 3 nunca havia recebido esse tipo de reforma antes. “Esta é mais uma grande conquista para Americana, ter a ala 3 totalmente reformada, a exemplo do que já ocorreu nas outras alas. Novas intervenções serão feitas no HM, pois buscamos sempre oferecer o melhor nível de assistência à população”, declarou.

Os trabalhos estão sendo realizados pela A.C. Camargo Construções LTDA, empresa vencedora do processo licitatório.