Escola em Americana promove ‘Preparatório Menor Aprendiz’ com 50 bolsas de estudo

A Escola Easycomp, de Americana, em parceria com o Programa Aluno Bolsista e a Universidade da Microempresa promove o Preparatório Menor Aprendiz, destinado para Jovens de 13 a 24 Anos de Americana e Região.

São Mais de 50 Bolsas de Estudos para 7 formações profissionais completas: Informática Essencial, Gestão Empresarial, Inglês, Designer Gráfico, Marketing Digital, Desenvolvedor de Games e Apps e Edição de Vídeos.

Todos os selecionados receberão uma bolsa de estudos para ter até participar dos cursos.

“O grande objetivo desse Preparatório é AUMENTAR as chances dos jovens em mais de 50% de entrar no mercado de trabalho e acelerar o crescimento profissional deles, pois sabemos que hoje a qualificação profissional é extremamente fundamental para o jovem ingressar no mercado de trabalho e o melhor, de forma muito acessível”, afirma Danilo Rocetti, diretor da Escola Easycomp.

Para concorrer a uma das vagas, acesse o link http://bit.ly/MenorAprendiz2021 e participe do Preparatório Menor Aprendiz 2021.