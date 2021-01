Morador de Santa Bárbara sofre parada cardíaca e morre durante sexo em motel

Um morador de Santa Bárbara d’Oeste morreu durante uma relação sexual em um motel na rodovia Luiz Ometto (SP-306), no trecho de Limeira, na tarde desta quarta-feira(6).

O homem identificado como E.R.S., de 57 anos estava no interior do estabelecimento, quando durante a relação com uma mulher de cerca de 30 anos, passou mal.

De acordo com as primeiras informações, ele teria sofrido uma parada cardíaca e morreu na cama. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não houve tempo para o socorro.

O corpo do homem foi retirado por uma funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal.