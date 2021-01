Léo da Padaria pede pavimentação da Estrada do Aterro, na Praia Azul

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou na Câmara Municipal de Americana como sua primeira indicação de 2021 a solicitação para pavimentação asfáltica do trecho da Rua Guilherme Schmidt que pertence a Americana.

A via de terra, localizada na divisa com Nova Odessa, na região de chácaras da Praia Azul, é conhecida como Estrada do Aterro e seu asfaltamento é um antigo desejo de moradores e motoristas que transitam pela rua.

Léo da Padaria e o prefeito Chico Sardelli se reuniram com os moradores das chácaras cujo acesso se dá pela Estrada do Aterro para ouvir as reivindicações. Na ocasião, Chico assumiu o compromisso de asfaltar a via no trecho que pertence a Americana. A obra daria fim aos problemas de poeira em tempos de estiagem e de veículos pesados que atolam na via em períodos chuvosos, prejudicando o acesso dos moradores.

Na indicação, Léo destaca ainda a necessidade da realização de obras de escoamento de água no local como parte integrante do projeto de asfaltamento da via. A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.